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Более 400 тыс. жителей Ставрополья участвовали в голосовании по проектам благоустройства
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Более 400 тыс. жителей Ставрополья участвовали в голосовании по проектам благоустройства 

ТАСС 4 часа назад
СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Жители 22 населенных пунктов Ставропольского края стали участниками голосования в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Свой выбор сделали более 421 тыс. граждан, сообщила в среду пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.
"В настоящее время территориальные счетные комиссии подводят итоги голосования, определяя объекты, набравшие большинство голосов. Именно эти территории будут благоустроены в рамках проекта уже в этом году. Итоги рейтингового голосования будут обнародованы до 22 марта", — прокомментировал зампред правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта края Роман Петрашов.
На голосование выставили 60 проектов по благоустройству парков, скверов, общественных пространств, создание мест для отдыха, спортивных площадок. В городе-курорте Железноводске жители отдали предпочтение проекту благоустройства парка с созданием роллердрома и площадки для воркаута. Жители Минеральных Вод проголосовали за благоустройство парка и аллеи в центральной части города.
Как пояснили ТАСС в министерстве, после подведения итогов голосования муниципалитеты передадут в ведомство заявки на получение средств. Работы получат софинансирование из федерального, краевого и местного бюджетов. Муниципалитет может выбрать не только один объект для реализации, если сможет найти достаточное количество денег для софинансирования.
Ставропольский край принимает участие в программе по формированию комфортной городской среды второй год подряд. В 2017 году в регионе благоустроили 202 двора и 21 общественную территорию. В 2018 году на эту программу в регионе планируется направить порядка 800 млн рублей из бюджетов разного уровня. Ранее сообщалось, приоритетный проект по формированию комфортной городской среды в России рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей.
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