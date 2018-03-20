«Дом правительства»: что ждет заброшенную высотку на Дерябинской?

21-этажную высотку в Железнодорожном районе, которая должна была стать новым пристанищем регионального правительства, приспособят под учреждение соцобслуживания. Власти ищут инвесторов, готовых достроить объект и довести проект до ума.

Высотное здание из стекла и бетона стало доминантой этой территории

Ищут концессию, ищут инвестора

Чиновникам правительства Самарской области и его структурных подразделений не придется обживаться в новых рабочих кабинетах. Целевое назначение долгостроя на пересечении улиц Дерябинской и Самойловской площадью 33,8 тысячи кв. м, куда планировалось перевести все министерства и департаменты самарского белого дома, сменили с административного на объект социального обслуживания населения.

Об этом стало известно после публикации обновленного списка недвижимого имущества Самарской области, которое планируется передать инвесторам по договору концессии.

Концессия — это форма государственно-частного партнерства, которая предполагает вовлечение бизнеса в эффективное управление государственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях. По концессионному соглашению инвестор создает или реконструирует за свой счет объекты, находящиеся в госсобственности, и затем получает возможность эксплуатировать их, собирая доход в свою пользу. Самый известный в Самаре пример концессии — это передача в 2012 году в аренду на 35 лет имущественно-технического комплекса «Самараводоканала» компании «Российские коммунальные системы».

Родом из двухтысячных

На сегодняшний день готовность несостоявшегося дома правительства составляет лишь 75%. При этом изначально ввести здание в эксплуатацию предполагалось еще в 2012 году.

Сейчас высотка пустует, её охраняют

Идея объединить в одном месте разрозненные по административным помещениям многочисленные структурные подразделения и департаменты областного правительства и тем самым обеспечить их слаженную работу появилась еще в конце 2000-х годов. Объявили конкурс на строительство нового здания, победителем которого стала группа компаний «Уран». Площадка под застройку также была выбрана не случайно. Возведение высотки началось буквально по соседству с «Деловым миром» — другим офисным центром компании «Уран».

Поначалу строительство шло ударными темпами, буквально за год на месте котлована выросло два десятка этажей. Несмотря на это, завершить проект в оговоренный госконтрактом срок «Урану» не удалось. Не последнюю роль в этом сыграла и смена власти в регионе. Вместо покровительствующего группе компаний «Уран» Владимира Артякова пост губернатора Самарской области в мае 2012 года занял Николай Меркушкин

Тогда же стало ясно, что в идее о переводе многочисленных региональных министерств в эту локацию больше минусов, чем плюсов. Дополнительные затраты требовались не только на достройку высотки, но и обеспечение объекта спецсвязью. Кроме того, появление еще одного офисного центра в районе площади Урицкого просто парализовало бы движение на и без того перегруженных подъездных путях к железнодорожному вокзалу.

Рядом со зданием проходит трамвайная линия

Зданию попытались найти иное применение. В частности звучали предложения открыть в нем научный IT-парк для молодых специалистов и инновационный центр. Однако средств на достройку объекта в региональном бюджете предусмотрено не было. И сроки завершения работ перенесли на тогда еще далекий 2018 год. К тому же, по информации из открытых источников, в 2013 году часть площадей 21-этажной офисной высотки перешли компании «Росгосстрах» взамен на возвращение в собственность области здания самарской Фабрики-кухни.

Отдать под суд «Далекий» 2018-й настал, и властям Самарской области пришлось вернуться к решению вопроса гигантского недостроя, возведённого когда-то за бюджетные сотни миллионов рублей. Проблему решили свести к поиску инвесторов.

В департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области 63.ru пояснили, что по условиям концессионного соглашения функциональное назначение объектов ограничено. А это значит, что шансы найти инвестора для достройки здания на Дерябинской невысоки. Объект под размещение учреждений соцобслуживания населения — проект с небольшой рентабельностью, и серьезный интерес у бизнес-структур он вызвать вряд ли сможет.

Да и чтобы довести здание до ума, очевидно, потребуется немало денег

И действительно, в ведомстве на запрос 63.ru сообщили, что пока инициатив от частных партнеров по долгострою на Дерябинской не поступало. Однако чиновники не исключают, что в отношении этого объекта будут рассматривать и другие варианты сотрудничества с инвесторами.

Впрочем, внутри частично провели отделку помещений

И даже оставили строительные материалы

Председатель Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов озвучил еще одну идею использования пустующего недостроя. Он предложил передать объект в ведение 11 апелляционного арбитражного суда Самарской области. Новое здание для ведомства планировали построить на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, на территории сквера имени Фадеева. Но жители близлежащих домов выступили в защиту зеленой зоны, несколько раз выходили на митинги против застройки и даже обращались к президенту. Активную позицию самарцев поддержало и руководство города. В феврале этого года мэрия Самары в очередной раз отказала выдать разрешение на строительство здания суда в сквере Фадеева. Взамен чиновники предложили служителям Фемиды площадку на окраине — на пересечении проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка.

Власти Самары готовы предоставить альтернативный участок для строительства здания суда. Чиновники предлагают перенести строительство на участок, расположенный на пересечении проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка.

По мнению Андрея Ишмуратова, офисный центр на Дерябинской подошел бы для этих целей гораздо больше. Тем более, наличие свободных площадей позволит рассчитывать на открытие в Самаре отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, которые появятся после проведения судебной реформы.

— Апелляцию по делу, заслушанному в одном регионе, будут передавать на рассмотрение в другой. Это делается, чтобы исключить коррупционную составляющую. Регионы, в которых откроются такие суды, выбрали по принципу наличия свободных помещений. В Самаре здание на Дерябинской также прекрасно подошло бы для этих целей. Такое решение не только спасет здание от разрушения и дальнейшего сноса, но и позволит создать в городе сотни новых рабочих мест. Плюс даст толчок развитию сопутствующего бизнеса: от адвокатских бюро до клининга и гостиниц, — говорит Андрей Ишмуратов.

От посторонних здание спрятали за забором

Дело за малым — чтобы предложение услышали представители местной исполнительной и судебной власти, а главное сумели договориться между собой. Иначе сотни миллионов бюджетных рублей, вложенных когда-то в стройку нового дома правительства, пропадут под бульдозером.