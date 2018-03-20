Жители Дубны просят сделать пешеходный переход через оживленную дорогу

В Дубне жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов к автобусной остановке. Ежедневно десятки человек, рискуя жизнью, вынуждены перебегать одну из самых оживленных дорог города.

Остановка со всех сторон окружена дорогами. Но там проходят маршруты не только к остановке. По этому пути сотни дубненцев ходят на работу и учебу, на прогулки в лес или к водохранилищу. Многие вынуждены по несколько раз в день пересекать оживленную дорогу.

Для того, чтобы попасть на другую сторону улицы, ждать приходится долго, потому что основной поток транспорта отправляется в правобережную часть Дубны именно через этот перекресток. Чтобы переходить менее оживленную дорогу, люди шагают по сугробам. Здесь даже появилась альтернативная тропинка.

Жители Дубны считают, что на этом месте необходимо сделать пешеходный переход. Они уже неоднократно просили обустроить «зебру» на пути к автобусной остановке. Но менялась дорога и сам павильон, на перекрестке организовали круговое движение, но пешеходного перехода

по-прежнему

Основная проблема там, что нет ответного тротуара. То есть для того, чтобы организовать переход, необходимо, чтобы был переход от тротуара к тротуару. С одной стороны есть тротуар, с другой — нет. Сейчас в рамках ремонта тротуаров на этот год мы планируем, что там тротуары появятся, и, соответственно, уже решение комиссии по безопасности дорожного движения городской есть, что там необходимо сделать переход. Будут тротуары — сделаем переход, и будут спокойно люди переходить

Это предварительные планы уже на текущий год. Так что, возможно, следующий учебный год для учеников ближайшей школы, а среди них тоже немало пассажиров общественного транспорта, начнется, наконец, с безопасного перехода дороги.