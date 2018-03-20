«ЮгТранс-2018» в Геленджике начнется с сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала» 

«ФедералПресс» напоминает, что в Геленджике пройдет 14 международный транспортный форум «ЮгТранс-2018». Мероприятие начнется 29 марта и закончится 30 числа того же месяца в Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5*.
На нем эксперты предложат эффективный механизм, который сможет переломить к лучшему ситуацию с инвестициями на транспорте. Среди участников форума будут такие компании как: Туапсинский морской торговый порт, «ПУЛ транс», «Оборонлогистика», «ВЛ Лоджистик», Геленджикский морской порт и другие, сообщает пресс-служба мероприятия
Состоится мероприятие в пятизвездочном отеле Kempinski Grand Gelendzhik. Откроет форум пленарная сессия «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала». Так, управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова, выступит с докладом: «Грузопотоки на южном направлении: тенденции и перспективы», а торговый атташе Республики Турция в Новороссийске Эмек Алпаслан расскажет о потенциале развития торговых отношений России и Турции и о перспективах увеличения грузооборота. С информацией на форуме выступят еще несколько спикеров, сообщает пресс-служба мероприятия. На второй день Форума намечена профессиональная экскурсия.