«ЮгТранс-2018» в Геленджике начнется с сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала»

«ФедералПресс» напоминает, что в Геленджике пройдет 14 международный транспортный форум «ЮгТранс-2018». Мероприятие начнется 29 марта и закончится 30 числа того же месяца в Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5*.

На нем эксперты предложат эффективный механизм, который сможет переломить к лучшему ситуацию с инвестициями на транспорте. Среди участников форума будут такие компании как: Туапсинский морской торговый порт, «ПУЛ транс», «Оборонлогистика», «ВЛ Лоджистик», Геленджикский морской порт и другие, сообщает пресс-служба мероприятия