Ещё
«ЮгТранс-2018» в Геленджике начнется с сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ЮгТранс-2018» в Геленджике начнется с сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала» 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
«ФедералПресс» напоминает, что в Геленджике пройдет 14 международный транспортный форум «ЮгТранс-2018». Мероприятие начнется 29 марта и закончится 30 числа того же месяца в Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5*.
На нем эксперты предложат эффективный механизм, который сможет переломить к лучшему ситуацию с инвестициями на транспорте. Среди участников форума будут такие компании как: Туапсинский морской торговый порт, «ПУЛ транс», «Оборонлогистика», «ВЛ Лоджистик», Геленджикский морской порт и другие, сообщает пресс-служба мероприятия
Состоится мероприятие в пятизвездочном отеле Kempinski Grand Gelendzhik. Откроет форум пленарная сессия «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала». Так, управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова, выступит с докладом: «Грузопотоки на южном направлении: тенденции и перспективы», а торговый атташе Республики Турция в Новороссийске Эмек Алпаслан расскажет о потенциале развития торговых отношений России и Турции и о перспективах увеличения грузооборота. С информацией на форуме выступят еще несколько спикеров, сообщает пресс-служба мероприятия. На второй день Форума намечена профессиональная экскурсия.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти Малайзии прокомментировали информацию о снимках с пропавшим Boeing Суд запретил строить 25-этажную высотку в центре Саратова «Аэрофлот» опроверг информацию о пьяном пилоте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза230
О чем говорили Путин и Трамп63
В МИД РФ приглашены все иностранные послы72
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»97
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора51
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение