В Санкт-Петербурге хотят вдвое повысить налоги для букмекеров перед ЧМ-2018 

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В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли проект закона, который вдвое увеличивает налоговые ставки для игорного бизнеса. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу автора инициативы Александра Тетердинко, который возглавляет фракцию «Единая Россия» в заксобрании Северной столицы.
Тотализаторы и букмекерские конторы должны будут ежемесячно отправлять в казну 14 тысяч рублей за каждый пункт приема ставок, уверен Тетердинко. Налог на один процессинговый центр должен составить 250 тысяч рублей в месяц, а величина налога на процессинговый центр интерактивных ставок увеличится до 3 млн рублей в месяц.
«Единая Россия»
пресс-служба
«В начале года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют регионам в два раза повысить ставки налога на игорный бизнес. В законе также прописали налогообложение интерактивных игорных заведений. Мы предлагаем воспользоваться этой возможностью по максимуму и увеличить налог вдвое».
Повышение налога перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года увеличит бюджет города. По мнению Тетердинко, речь идет о 50 млн рублей в год: в Санкт-Петербурге находится 233 пункта приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также три процессинговых центра.
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