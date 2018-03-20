В Санкт-Петербурге хотят вдвое повысить налоги для букмекеров перед ЧМ-2018

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Тотализаторы и букмекерские конторы должны будут ежемесячно отправлять в казну 14 тысяч рублей за каждый пункт приема ставок, уверен Тетердинко. Налог на один процессинговый центр должен составить 250 тысяч рублей в месяц, а величина налога на процессинговый центр интерактивных ставок увеличится до 3 млн рублей в месяц.

«Единая Россия»

пресс-служба

«В начале года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют регионам в два раза повысить ставки налога на игорный бизнес. В законе также прописали налогообложение интерактивных игорных заведений. Мы предлагаем воспользоваться этой возможностью по максимуму и увеличить налог вдвое».

Повышение налога перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года увеличит бюджет города. По мнению Тетердинко, речь идет о 50 млн рублей в год: в Санкт-Петербурге находится 233 пункта приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также три процессинговых центра.

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А в марте стало известно, что американские предприниматели испугались ограничений на время проведения Чемпионата мира по футболу: Федеральная служба безопасности (ФСБ) зимой начала рассылать предприятиям предписания о приостановке работы на время проведения турнира. Речь идет о работах, связанных с повышенной опасностью и рисками возникновения аварийных ситуаций.

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