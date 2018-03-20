«Большой удмуртский диктант» напишут жители республики в конце марта 

Ижевск. Удмуртия. «Большой удмуртский диктант» напишут жители республики 31 марта. В этом году он будет посвящен 120-летию со дня рождения Кузебая Герда, сообщают организаторы.
Автором текста диктанта стал журналист Александр Шкляев, который несколько лет изучал биографию удмуртского драматурга.
Текст будут читать в эфире радио «Моя Удмуртия», а участники из других регионов России и зарубежья смогут услышать его в интернет-версии радио.
Акция стартует в 13.00. Основная цель мероприятия — пропаганда изучения удмуртского языка и развития грамотности.