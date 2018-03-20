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«Большой удмуртский диктант» напишут жители республики в конце марта
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«Большой удмуртский диктант» напишут жители республики в конце марта 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. «Большой удмуртский диктант» напишут жители республики 31 марта. В этом году он будет посвящен 120-летию со дня рождения Кузебая Герда, сообщают организаторы.
Автором текста диктанта стал журналист Александр Шкляев, который несколько лет изучал биографию удмуртского драматурга.
Текст будут читать в эфире радио «Моя Удмуртия», а участники из других регионов России и зарубежья смогут услышать его в интернет-версии радио.
Акция стартует в 13.00. Основная цель мероприятия — пропаганда изучения удмуртского языка и развития грамотности.
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