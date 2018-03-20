Как будет работать первая двухэтажная железная дорога в Подмосковье 

Возведение двухэтажной ж/д развязки должно завершиться в 2019 году. Как будет работать транспортный проект, и в чем его плюсы для пассажиров, выяснил корреспондент РИАМО.
Проект «Говорящие экспрессы» в электричках в Подмосковье>>
Первая двухэтажная ж/д развязка
Как сообщили в РЖД в ноябре 2017 года, новая двухпутная эстакада возводится на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону города Балашиха, ее протяженность составит 1,7 километра. Она заменит нынешнюю однопутную ветку и разведет потоки скоростных поездов и пригородных электричек на направлении Москва — Казань, чтобы избежать перекрестного движения.
«Реализация проекта повысит транспортную доступность Балашихи — позволит запустить дополнительные пригородные поезда и сократить интервалы между ними», — отметили в РЖД.
Благодаря новой развязке, поезда в обе стороны смогут ходить по второму уровню над путями, ведущими в сторону Железнодорожного и Владимира. На этом участке, помимо прочего, курсируют экспрессы и скоростные поезда «Стриж» и «Ласточка». Новая развязка позволит составам не пересекаться и не мешать друг другу, отмечают в РЖД.
«Пригородные поезда будут уходить на Балашиху, а скоростные следовать прямо — в сторону Нижнего Новгорода», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.
Сейчас строительные работы на перегоне Реутово — Балашиха идут полным ходом. Эстакада будет состоять из 74 пролетных строений и 55 железобетонных опор. На сегодняшний день выполнено около 50% объема работ, завершить строительство эстакады планируется в конце 2019 года.
Как будут выглядеть новые электрички в Московском регионе>>
Удобство для пассажиров
По словам главы Реутова, этот проект упростит жизнь реутовчанам и сделает городскую территорию более доступной. Сейчас, чтобы перейти через железную дорогу, пешеходам приходится добираться до центра Реутова. В рамках возведения эстакады также предусмотрено строительство четырех подземных пешеходных переходов между северной и южной частью города, один из них уже построен, объяснил Каторов.
Помимо самой развязки, строители укладывают дополнительные главные пути между Москвой и станцией Железнодорожная, а на перегоне Реутово — Балашиха строятся новые платформы и пешеходные переходы.
Развитие Горьковского железнодорожного направления проходит в рамках инвестпрограммы РЖД. В компании считают, что проект позволит повысить качество пригородных перевозок в Московском регионе в целом и укрепит транспортные связи.
Криминальные электрички: на каких направлениях МЖД чаще всего грабят и хулиганят>>
Долгожданное решение
Железнодорожники долго шли к воплощению идеи двухэтажных путей: впервые об этом заговорили более 10 лет назад. В 2007 году власти Москвы, пытаясь решить проблему пробок, задумались о запуске автомагистралей над железными дорогами. Тогда обсуждалась возможность создания автотрасс над Курским, Павелецким и Ярославским направлениями. Однако эту идею не поддержали ни федеральные власти, ни инвесторы.
К этой идее вернулись в 2013 году, когда правительство РФ поручило рассмотреть варианты создания сквозных автомагистралей над железнодорожными путями. Однако в Росжелдоре пришли к выводу, что в этом будет больше минусов, чем плюсов. В качестве альтернативы эксперты предложили строить над железной дорогой высокоскоростные железнодорожные магистрали. Среди плюсов назывались легкость обслуживания однотипной инфраструктуры, удобство организации «окон» в движении поездов и экономия земли.
Как ремонтируют электрички в моторвагонном депо «Крюково»>>
Ликвидация «узких мест»
Эксперты, опрошенные РИАМО, считают, что такие развязки на железнодорожном транспорте России просто необходимы.
По его словам, хотя сама по себе разноуровневая развязка — это совершенно ординарное инженерное сооружение, которое давно знакомо российским автомобилистам, для наших железнодорожников — это новый подход.
«Разница в том, что на железных дорогах приняты более пологие уклоны и кривые, поэтому для такого подъема требуется больший объем строительных работ, чем обычно принято для автомобильных развязок», — объяснил специалист.
По его словам, развязка позволит поездам на Балашиху направляться таким образом, чтобы не пересекать встречный главный путь.
«Во мегаполисах мира электрички и поезда дальнего следования уже давно разделены по разным путям, но в московском железнодорожном округе такая проблема до сих пор имеет место быть», — отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
Например, такая система с 60-х годов действует в Западной Германии — грузовые, пригородные и поезда дальнего следования там никак не связаны между собой и не конкурируют за пространство, рассказал он.
Подобные транспортные системы действуют в разных странах мира, в том числе в Германии и США. В частности, двухэтажная железнодорожная развязка существует в Нью-Йорке на подъезде к Центральному вокзалу (Grand Central Terminal) на Манхэттене. Вообще транспорт нескольких уровней в американских мегаполисах развит очень хорошо из-за нехватки места. Тот же Центральный вокзал имеет два уровня с 41 путем на верхнем и 26 на нижнем. Кроме того, около 40% путей метро являются наземными или надземными. Такая же ситуация в Чикаго, Бостоне и Атланте.