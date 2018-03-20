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В храме иконы Божией Матери «Воспитание» прошел престольный праздник
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В храме иконы Божией Матери «Воспитание» прошел престольный праздник 

Управа района Некрасовка 4 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В воскресенье, 18 марта, в храме по адресу: 1-я Вольская улица, дом 4 прошел престольный праздник в честь празднования иконы Божией Матери «Воспитание».
По традиции был совершен крестный ход вокруг храма, а затем прихожан угостили вкусным коливом.
Напомним, что здание храма выполнено в византийском стиле. Храм имеет широкие купола и каменный центральный крест. Снаружи он облицован известняком, а внутри украшен мозаикой и резьбой по камню.
«Воспитание» — первый храм в районе Некрасовка, возведенный по программе строительства православных церквей в Москве. (вт)
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