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Сеть домов для пожилых «Опека» откроет 16 пансионатов к 2021 г
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Сеть домов для пожилых «Опека» откроет 16 пансионатов к 2021 г 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. Крупнейшая российская сеть частных гериатрических центров «Опека», занимающаяся организацией проживания и оказанием социально-бытовых услуг для пожилых людей, откроет 16 новых пансионатов к 2021 году, рассказал журналистам председатель совета директоров компании Алексей Маврин.
"Мы хотим развить нашу сеть в регионах и к 2021 году открыть ещё 16 пансионатов", — сказал он, уточнив, что объем инвестиций составит порядка 4 миллиардов рублей.
Он уточнил, что уже в 2018 году могут быть открыты 4 новых пансионата — один в Москве и три в Санкт-Петербурге.
Маврин также сообщил, что партнером «Опеки» в реализации этого проекта станет один из банков с госучастием. Пансионаты построят в Псковской, Новгородской, Архангельской, Калужской и Удмуртской областях. Предполагается, что построенные пансионаты будут находиться в госсобственности, а управлять ими будет «Опека». Реализовывать эти задачи предполагается в рамках концессионных соглашений.
Таким образом, с новыми центрами в 2021 году число пансионатов «Опеки» может достигнуть 25.
Во вторник, 20 марта, «Опека» открыла в Москве второй в столице городской пансионат для пожилых людей «Перовский». Согласно пресс-материалам, он занимает новое трехэтажное здание общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров с огороженной территорией. В пакеты услуг разной категории включены проживание, полноценный уход и 5-ти разовое питание, ежедневный мониторинг здоровья, культурные программы. Стоимость проживания в сутки, по словам Маврина, в среднем составит 2,8 тысячи рублей.
По словам Маврина, государство окажет москвичам помощь в оплате услуг, взяв какую-то часть на себя. Всего, по его словам, в проект был вложен 21 миллион рублей, окупить средства планируется за два года.
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