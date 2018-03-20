Идёт приём заявок на гранты президента РФ на развитие гражданского общества 

26 марта завершается прием заявок на первый конкурс президентских грантов для некоммерческих неправительственных организаций, сообщает правительство Самарской области.
Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году будет проведено два конкурса по предоставлению грантов, на которые из федерального бюджета выделяется более восьми млрд рублей.
Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 года.
Требования к заявкам не изменились. Претендентам необходимо предъявить только один документ, помимо самой заявки, — устав организации. Если НКО участвовала в конкурсах грантов в 2017 году, уже загружала устав на сайт конкурса и если в устав не вносились изменения с тех пор, то подавать этот документ повторно не требуется.
Подтверждено и еще одно нововведение, которого ждали инфраструктурные НКО, — впервые можно будет получать поддержку на долгосрочные проекты. Заявители, имеющие серьезный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на срок грантового финансирования до трех лет. Такая возможность будет предоставлена в пилотном режиме в рамках трех направлений: «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «развитие институтов гражданского общества».
Консультации по подготовке заявок можно получить в Консультационно-методическом центре СОНКО Самарской области по адресу г. Самара, ул. Часовая, 6, 3-й подъезд, к.201 с 10:00 до 17:00 часов, тел. (846) 333-25-08, povolzje@povolzje.ru Для справки.
В 2017 году в соответствии с распоряжением президента РФ состоялись конкурсы государственной поддержки НКО: на два конкурса президентских грантов от Самарской области было подано 306 заявок, победили 63 проекта на сумму более 112 млн рублей. По количеству победителей и сумме выигранных средств это — один из лучших результатов среди субъектов РФ.