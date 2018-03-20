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Ансамбль «Дагестан» выступит на праздновании Навруз-Байрама в Туркестане
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Ансамбль «Дагестан» выступит на праздновании Навруз-Байрама в Туркестане 

Mirmol.ru 4 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Ансамбль «Дагестан» выступит на праздновании Навруз-Байрама в ТуркестанеАнсамбль «Дагестан» примет участие в церемонии открытия года «Кастамона 2018 — Культурная столица тюркского мира», которое состоится 21 марта в Туркестане (город в Южно-Казахстанской области).
«Дагестан» примет участие по приглашению Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсена Касеинова.
Церемония открытия года предусматривает также и празднование «Навруз Байрама» (с 18 марта по 24 марта) по городам Турции: Кастамона, Анкара, Сивас, Стамбул, а также по странам Европы с 24 марта по 6 апреля в Болгарии (г. Пловдив, София), Македонии (г. Гастивар), Боснии и Герцеговине (г. Мостар, Зеница, Сараево), Албании (г. Тиран) и Черногории (г. Цетине).
Кроме дагестанской делегации в мероприятии примут участие коллективы из Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Турции, республик России: Башкортостана, Татарстана, Хакасии, Сахи (Якутии), Тувы, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Гагаузии (Молдова), Македонии, Косова, а также художники из Сербии и Македонии.
Навруз Байрам или праздник первой борозды был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2009 году, а в феврале 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.
Фото: Минкультуры РД
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