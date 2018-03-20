Водоканал до лета раскопал участок Московского тракта

Тюмени частично ограничили движение по Московскому тракту. Работы ведутся на участке у поликлиники №5. Автомобилистам придется «потесниться» на этом участке вплоть до лета — работы завершат в июне.

— На Московском тракте фактически строят новый коллектор, который обеспечит транспортировку канализационных стоков в районах перспективной застройки. В конце тракта уже построили несколько новых микрорайонов (Плеханово, Преображенский, Ямальский-2), которые канализуются через эту улицу. В перспективе там появится еще больше многоэтажек, поэтому и требуется расширение коллектора, — рассказал 72.ru Иван Камельских, пресс-секретарь тюменского водоканала.

Работы проводятся в рамках крупного концессионного соглашения на миллиарды рублей.