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Глава Минсельхозпрода Подмосковья примет участие в конференции по грибоводству 22 марта
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Глава Минсельхозпрода Подмосковья примет участие в конференции по грибоводству 22 марта 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в конференции по грибоводству, которая состоится 22 марта в Минсельхозе России, на конференции, в частности, обсудат меры государственной поддержки предприятиям отрасли, говорится в сообщении пресс службы подмосковного министерства.
Конференция «Ключевые вопросы развития и государственной поддержки промышленного производства культивируемых грибов в России» состоится 22 марта в здании министерства сельского хозяйства России. Всего в ней планируют принять участие 80 человек: представители Госдумы, Совета Федерации, руководители и специалисты грибоводческих предприятий, иностранных и отечественных производителей субстратов и компоста, мицелия, оборудования, систем туманообразования и увлажнения для промышленного производства грибов, периодических изданий.
«Мы планируем обсудить развитие грибоводства в стране. Я представлю состояние отрасли в Подмосковье. Поговорим о применении передовых технологий в грибном производстве, поднимем вопросы реализации грибной продукции и подготовки кадров для грибной индустрии. Не останется в стороне и научное обеспечение грибоводства. И, конечно же, особое внимание на конференции будет уделено мерам государственной поддержки грибного комплекса», — сказал Разин.
Организаторами конференции выступают Минсельхоз России и ассоциация «Теплицы России».
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