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Собрание руководителей объектов гаражно-стояночного хозяйства прошло в Лианозове
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Собрание руководителей объектов гаражно-стояночного хозяйства прошло в Лианозове 

Управа района Лианозово 5 часов назад
Фото: Управа района Лианозово
В понедельник, 19 марта, в конференц-зале ГБУ «Жилищник района Лианозово» состоялось собрание руководителей объектов гаражно-стояночного хозяйства Лианозова. Об этом сообщили в управе района.
— Обсуждались вопросы подготовки и проведения месячника по благоустройству, повышения бдительности, предупреждения возможных правонарушений и борьбы с криминалом, организации взаимодействия с отделом МВД по району Лианозово, а также другие вопросы, связанные с жизнедеятельностью гаражных кооперативов и автостоянок. Мероприятие прошло в конструктивной рабочей атмосфере, — уточнили в управе.
В собрании приняли участие председатели правлений ГСК и плоскостных автостоянок, а также и руководители РОО МГСА. (то)
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