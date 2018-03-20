Собрание руководителей объектов гаражно-стояночного хозяйства прошло в Лианозове

В понедельник, 19 марта, в конференц-зале ГБУ «Жилищник района Лианозово» состоялось собрание руководителей объектов гаражно-стояночного хозяйства Лианозова. Об этом сообщили в управе района.

— Обсуждались вопросы подготовки и проведения месячника по благоустройству, повышения бдительности, предупреждения возможных правонарушений и борьбы с криминалом, организации взаимодействия с отделом МВД по району Лианозово, а также другие вопросы, связанные с жизнедеятельностью гаражных кооперативов и автостоянок. Мероприятие прошло в конструктивной рабочей атмосфере, — уточнили в управе.

В собрании приняли участие председатели правлений ГСК и плоскостных автостоянок, а также и руководители РОО МГСА. (то)