Владимир Якушев предложил провести региональный конкурс среди молодых управленцев 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, Владимир Якушев неоднократно встречался с участниками конкурса «Лидеры России» в роли наставника. По его словам, все они — сильные и достойные претенденты, в том числе представляющие Тюменскую область.
«Уровень их подготовки, особенно финалистов, очень серьезный и впечатляет. Это молодые люди, поработавшие в бизнесе, самостоятельно достигшие успеха, пройдя путь от обычных специалистов до руководителей. Участие в этом проекте и в целом успешное проведение конкурса на уровне России подвигло к идее организовать подобный конкурс на региональном уровне. Конечно, он не будет таким масштабным, но точно даст возможность увидеть нашу активную молодежь, готовую двигаться вперед, менять мир к лучшему. Речь идет не только и не столько о власти. Думаю, это будет интересно и бизнесу. Главная задача такого проекта — увидеть новые лица, горящие глаза людей желающих и готовых что-то делать и менять в нашей стране», — пояснил губернатор.
Как ранее писал «ФедералПресс», Владимир Якушев предложил победителю всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Максиму Скворцову возглавить Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию.