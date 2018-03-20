Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?

Жители многоэтажки на Валовой улице уже много лет попадают в подъезд исключительно в обход парадных дверей. Они захлопнулись еще в 90-х, на лестничной клетке выросла перегородка, часть территории сдали в аренду. Предприимчивых коммерсантов не остановило даже решение суда. Как так получилось?

— С 1952 года выход из этого подъезда был вот в этой прекрасной арке.

Этой прекрасной арки нет уже больше 20 лет, вместо нее — глухая стена. Все это время жители дома на Валовой улице не могут пользоваться парадным входом в свой подъезд и ходят через черный.

— Выходили мы на Новокузнецкую улицу, в общем-то все было нормально, это был выход в наш двор.

Теперь, чтобы попасть на Новокузнецкую, люди вынуждены идти в обход — мимо стройки и мусорных контейнеров.

— Мы вынуждены проходить мимо вот этого безобразного строения. Здесь сейчас под этим снегом скрыты горы мусора бесконечные, здесь находится, извините, по-другому не могу сказать, общественный туалет!

В 90-е часть подъезда каким-то образом была сдана в аренду, потом еще несколько раз — в субаренду. В итоге выход замуровали, и здесь обосновался пункт обмена валют.

"Была установлена стенка, жильцы в свое время промолчали, своевременно не среагировали", — говорит Олег Бизин.

Обменник работает до сих по, но нам дверь не открыли. Многие жильцы за 20 лет оккупации подъезда успели выйти на пенсию. Делать крюк через двор стало не только неприятно, но и тяжело физически.

"Мы хотим, чтобы у нас имелся выход на улицу. У нас не имеется выхода на улицу, мы проходим на улицу практически через два двора", — возмущена Надежда Орлова

Терпение у собственников квартир лопнуло. Написаны десятки писем во всевозможные инстанции, и вот прокуратура подала иск в суд о признании недействительным договора аренды. Замоскворецкий суд иск поддержал.

— Решением Замоскворецкого районного суда парадный подъезд нашего дома был признан общедомовым имуществом.

Но решение суда почему-то не исполняется. Привести подъезд в надлежащий вид коммунальщики должны при помощи судебных приставов. Но пока те ограничились лишь возбуждением исполнительного производства — а добровольно покидать занятую территорию бизнесмены, судя по всему, не намерены.