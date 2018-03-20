«Вертолеты России» развивают сотрудничество с МАИ

В настоящее время «Вертолеты России» и МАИ ведут совместную работу по нескольким направлениям. Институт готовит специалистов для предприятий холдинга в рамках программы «Новые кадры в ОПК», студенты и преподаватели участвуют в проведении НИОКР. Кроме того, холдинг и руководство вуза развивают учебную базу МАИ в Национальном центре вертолетостроения.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос о включении МАИ в реализацию инновационных направлений развития холдинга «Вертолеты России». В частности, специалисты института могут принять участие в НИОКР по темам управления жизненным циклом, математического моделирования, новых конструкций из композиционных материалов и аддитивных технологий, интегрированной авионики и электрификации инженерных систем. По данным направлениям предполагается создание соответствующих ресурсных центров, образовательных программ и материально-технической базы, рассказали в пресс-службе холдинга.

За 50 лет МАИ выпустил сотни высококлассных инженеров и конструкторов, многие из которых сегодня занимают ведущие позиции в холдинге Андрей Богинский, гендиректор «Вертолетов России»

Также МАИ и «Вертолеты России» договорились об увеличении целевого набора студентов в 2018 году и о поддержании высокого проходного балла ЕГЭ для целевиков. Как считают в холдинге, данные меры способны значительно повысить уровень подготовки молодых специалистов в области вертолетостроения.

«МАИ — стратегический партнер холдинга в области подготовки кадров и опорный ВУЗ для предприятий «Вертолетов России». За 50 лет этот университет выпустил сотни высококлассных инженеров и конструкторов, многие из которых сегодня занимают ведущие позиции в холдинге. С учетом развития предприятий вертолетостроительной отрасли и необходимости осваивать перспективные методы проектирования и производства новой техники, нам нужны молодые специалисты, компетентные в этих отраслях. По этому вопросу мы должны тесно сотрудничать с Московским авиационным институтом, который на сегодняшний день является центром опережающего развития и генерации технологий», — прокомментировал Андрей Богинский.

По итогам переговоров стороны договорились сформировать рабочие группы по всем направлениям взаимодействия, разработать проектные планы и подготовить комплексную программу сотрудничества на долгосрочный период.