Сходим с ума? Ямал входит в тройку регионов, где больше всего душевнобольных

России около четырех миллионов душевнобольных. Каждый пятый житель страны страдает тем или иным психическим расстройством, а у каждого второго есть шанс получить его в течение жизни. Причем, как оказалось, Ямало-Ненецкий автономный округ входит в тройку регионов, где людей с отклонениями больше всего.

Шокирующие цифры были озвучены главным психиатром Минздрава РФ , директором Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зурабом Кекелидзе в рамках круглого стола, посвященного 160-летию со дня рождения Владимира Сербского.

Чаще всего россияне страдают тревожными состояниями, бессонницей, депрессией и старческим слабоумием. Что особенно пугает медиков — сегодня психические расстройства все чаще встречаются у юных россиян. По статистике, примерно 20-25 процентов детей имеют отклонения. Самое большое количество больных регистрируется в возрасте 6-7 лет, когда дети идут в школу.

Тем временем врачи утверждают, что статистику душевнобольных вести сложно, поскольку россияне неохотно идут к психиатрам, боясь получить клеймо «психа».

Согласно «Психиатрической карте России», опубликованной «Коммерсантом», больше всего заболевших в Алтайском крае (6365 человек на 100 тысяч населения). Также в тройке Чукотка (5172) и ЯНАО (4592). Меньше всего психических заболеваний фиксируется в Чечне (937) и других республиках Северного Кавказа.

Прогнозы специалистов неутешительны, количество больных в России, как и во всем мире, будет только расти. И лидерами будут так называемые «социально приемлемые» патологии — депрессии, деменция, неврозы.