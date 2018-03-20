Ещё
Сходим с ума? Ямал входит в тройку регионов, где больше всего душевнобольных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сходим с ума? Ямал входит в тройку регионов, где больше всего душевнобольных 

Красный Север 5 часов назад
Фото: Красный Север
В России около четырех миллионов душевнобольных. Каждый пятый житель страны страдает тем или иным психическим расстройством, а у каждого второго есть шанс получить его в течение жизни. Причем, как оказалось, Ямало-Ненецкий автономный округ входит в тройку регионов, где людей с отклонениями больше всего.
Шокирующие цифры были озвучены главным психиатром Минздрава РФ, директором Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зурабом Кекелидзе в рамках круглого стола, посвященного 160-летию со дня рождения Владимира Сербского.
Чаще всего россияне страдают тревожными состояниями, бессонницей, депрессией и старческим слабоумием. Что особенно пугает медиков — сегодня психические расстройства все чаще встречаются у юных россиян. По статистике, примерно 20-25 процентов детей имеют отклонения. Самое большое количество больных регистрируется в возрасте 6-7 лет, когда дети идут в школу.
Тем временем врачи утверждают, что статистику душевнобольных вести сложно, поскольку россияне неохотно идут к психиатрам, боясь получить клеймо «психа».
Согласно «Психиатрической карте России», опубликованной «Коммерсантом», больше всего заболевших в Алтайском крае (6365 человек на 100 тысяч населения). Также в тройке Чукотка (5172) и ЯНАО (4592). Меньше всего психических заболеваний фиксируется в Чечне (937) и других республиках Северного Кавказа.
Прогнозы специалистов неутешительны, количество больных в России, как и во всем мире, будет только расти. И лидерами будут так называемые «социально приемлемые» патологии — депрессии, деменция, неврозы.
Красный Север: последние новости
Салехардских добровольцев «Лизы Алерт» учат искать детей Ямальцы проследят за голосованием в режиме онлайн ЛУКОЙЛ продолжит обустраивать ямальские поселки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза233
В МИД РФ приглашены все иностранные послы67
О чем говорили Путин и Трамп64
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»96
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора54
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение