«Билайн» расширяет сеть своих салонов и нанимает 7 тыс. новых сотрудников

Исполнительный вице-президент по развитию массового рынка «ВымпелКома» Марек Слачик рассказал, что «Билайн» наймет 7 тыс. новых сотрудников.

«Мы активно интегрируемся с «Евросетью» , подключаем к нашей сети 500 их новых салонов. К середине года будет около 3 000 магазинов, запускаемся в 350 городах, где они раньше не были. Набираем новых сотрудников, планируем набрать до 7 тысяч новых сотрудников», — сказал он.

По его словам, планируются открытия новых магазинов в сотрудничестве с банками и кафе, а также туристическими агентствами.

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