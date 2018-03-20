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Обновленный вестибюль «Спортивной» открыли к матчу Россия — Бразилия
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Обновленный вестибюль «Спортивной» открыли к матчу Россия — Бразилия 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
После года реконструкции открылся южный вестибюль станции метро «Спортивная». Его полностью обновили в преддверии чемпионата мира по футболу. Уже этим летом через ближайшую к стадиону «Лужники» станцию будут проходить сотни тысяч болельщиков. Готова ли «Спортивная» к повышенным нагрузкам?
Так южный вестибюль станции «Спортивная» сиял, наверное, только в день открытия — 60 лет назад. Его, по сути, отстроили заново: заменили инженерные сети, освещение, плитку, поставили новые эскалаторы и кассы с турникетами. При этом постарались сохранить исторический вид.
"Здесь установлены новые светильники, новые балюстрады стоят, новые поручни, новые ступени. Сами машины эскалаторные — новые, долговечные, более качественные. Также у нас новый зонт — оболочка, которая не дает проникновения воды. Ну, и чисто, и красиво, как видите", — говорит главный инженер компании-подрядчика Александр Анискин.
Через южный вестибюль «Спортивной» теперь идти и комфортнее, и быстрее: добавили дополнительную кассу и два турникета. На месте трех громоздких эскалаторов — четыре компактных, которые ежедневно смогут перевозить на сто тысяч пассажиров больше.
— Здесь очень давно не был, наверное, в детстве в последний раз был здесь, очень здорово! Просторно, удобно, хорошо! — Не нужно с задней стороны обходить, сразу можно обойти и зайти на МЦК. Никаких проблем не вижу, все новенькое, нормальное!
Вполне логично, что первыми опробовать южный вестибюль доверили юным спортсменам — ребятам из футбольной школы молодежи, чья тренировочная база находится в двух шагах от станции.
"Приходилось с тренировки долго идти, обходить, а сейчас мы можем прямо с поля, напрямую, сюда приходить. Уставшие — сразу сюда и домой", — говорит Виктор Бойко.
Эскалаторы пока полупустые. Вестибюль закрыли ровно год назад, и москвичи успели отвыкнуть. Работы планировали завершить к концу мая, но успели на два месяца раньше. Будет время все проверить и отладить перед чемпионатом мира по футболу.
"Спортивная" — главные ворота, ведущие в «Лужники», на стадион, где пройдут матч открытия турнира, один из полуфиналов и финал. Меньше чем через три месяца вестибюль заполонят десятки тысяч футбольных болельщиков.
"Впервые в России появился 80-тысячный стадион и, конечно, количество болельщиков, которые одномоментно приходят и выходят со стадиона, для нашей страны, для Москвы уникально. Естественно, что это предъявляет особые требования к транспортной инфраструктуре", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
Оценить новую пропускную способность вестибюля смогут уже в эту пятницу. В «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборной России и командой Бразилии. Стадион наверняка будет забит до отказа — на трибунах ожидают около 70 тысяч болельщиков.
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