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В Петербурге завели дело на ТРК из-за сломавшего позвоночник подростка
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В Петербурге завели дело на ТРК из-за сломавшего позвоночник подростка 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
Подросток сломал позвоночник из-за нарушения техники безопасности во время прыжков на батуте в ТРК Санкт-Петербурга.
Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в одном из ТРК на территории Кировского района города Санкт-Петербурга 18 марта: неустановленные работники батутного центра не объяснили подростку технику безопасности перед тем, как допустить его к прыжкам на батуте.
По данным агентства, в результате халатности работников несовершеннолетний при выполнении прыжка получил перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга.
Следователи подчеркивают, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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