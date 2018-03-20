Новый ФОК построят для школы-интерната №1 в СВАО

«Данный участок находится на территории ГБОУ „Школа интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых“. Здесь построят современный Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь объекта составит 4390 квадратных метра. О важности строительства таких объектов неоднократно упоминал мэр Москвы Сергей Собянин. Дети получают возможность сразу после занятий посвятить себя спортивно-оздоровительным секциям», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

С существующим зданием школы-интерната ФОК соединит надземный переход.

«Спортивный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже разместится плавательный бассейн, а на втором — большой футбольный зал. Предусмотрен подземный этаж под технические помещения», — пояснила Юлиана Княжевская.

По словам Юлианы Княжевской, новое школьное спортивное сооружение станет местом занятий физкультурой и площадкой для проведения спортивных соревнований. Проект реализуют за счет средств Адресно-инвестиционной программы города Москвы.

Учреждение расположено в Северо-Восточном административном округе на территории Алексеевского района. В минувшем году школа отметила 135-летие. Среди выпускников много выдающихся людей, в том числе мастера спорта, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, Параолимпийских игр. ​