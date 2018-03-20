Ещё
Новый ФОК построят для школы-интерната №1 в СВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый ФОК построят для школы-интерната №1 в СВАО 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
«Данный участок находится на территории ГБОУ „Школа интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых“. Здесь построят современный Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь объекта составит 4390 квадратных метра. О важности строительства таких объектов неоднократно упоминал мэр Москвы Сергей Собянин. Дети получают возможность сразу после занятий посвятить себя спортивно-оздоровительным секциям», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
С существующим зданием школы-интерната ФОК соединит надземный переход.
«Спортивный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже разместится плавательный бассейн, а на втором — большой футбольный зал. Предусмотрен подземный этаж под технические помещения», — пояснила Юлиана Княжевская.
По словам Юлианы Княжевской, новое школьное спортивное сооружение станет местом занятий физкультурой и площадкой для проведения спортивных соревнований. Проект реализуют за счет средств Адресно-инвестиционной программы города Москвы.
Учреждение расположено в Северо-Восточном административном округе на территории Алексеевского района. В минувшем году школа отметила 135-летие. Среди выпускников много выдающихся людей, в том числе мастера спорта, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, Параолимпийских игр. ​
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы: последние новости
Сергей Кузнецов: для успеха новых общественных пространств надо отказаться от казенного подхода В Раменках построят административное здание для ИФНС Сергей Кузнецов: Москву ждет рост населения, и реновация – это ответ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза191
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»90
Трамп все-таки поздравил Путина156
О чем говорили Путин и Трамп62
Посол РФ вызван в МИД Чехии139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение