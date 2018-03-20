На озере Поянху стартовал весенний запрет на ловлю рыбы

Наньчан, 20 марта / Синьхуа / — Во вторник стартовал ежегодный весенний запрет на отлов рыбы на крупнейшем в Китае пресноводном озере Поянху, расположенном на территории провинции Цзянси /Восточный Китай/.

В период действия запрета — с 20 марта по 20 июня — на озере запрещен любой метод ловли.

Озеро Поянху богато водными и рыбными ресурсами, но природные факторы и хищнический отлов рыбы привели к резкому сокращению ресурсов в этих местах. Впервые подобный запрет был введен в 2002 году.

По словам начальника местного отдела по вопросам рыболовства Шу Чана, запрет эффективен для охраны рыбных ресурсов озера Поянху, а также способствует обеспечению устойчивого развития и сохранению биоразнообразия.

Как сообщается, соответствующие ведомства будут регулярно проводить патрулирование с целью пресечения незаконной деятельности. -0-