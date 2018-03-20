Названа основная причина смертности в Курганской области

20 марта, на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения региона, которое провел заместитель Губернатора по социальной политике Александр Карпов , Департамент здравоохранения Курганской области привел статистику смертности в регионе по итогам 2017 года.

На фоне снижения общего показателя смертности, который в прошлом году оказался на 3,8% ниже 2016 года, отмечено снижение смертности от ряда заболеваний: 5,8% — от болезней системы кровообращения, на 9,5% — от новообразований, на 19% — от туберкулеза, на 4,2% — от внешних причин. Высок уровень смертности от заболеваний системы кровообращения — 37,4%, которая по прежнему занимает первое место среди причин смертности в Курганской области.

Общей положительной динамике, по мнению Департамента способствует диспансеризация населения, позволяющая выявлять заболевания на раних стадиях. В 2017 году диспансеризацию прошли около 150 тысяч зауральцев, план выполнен на 99,8%. Врачи выявили более 400 тысяч случаев заболеваний. В основном, это болезни системы кровообращения (около 20%), 15% — эндокринной системы, 5% — органов пищеварения. Более 800 человек получили направление на специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом году диспансеризацию должны пройти около 142 тысяч человек. По состоянию на 20 марта 2018 года ее уже прошли около 30 тысяч жителей Курганской области.

По данным Свердловскстата в 2017 году смертность населения в регионе превысила рождаемость на 483 человек. Родилось 729 малышей, а умерло 1212 зауральцев.

В Курганской области, по данным статистического ведомства, в расчете на 1000 человек отмечено падение рождаемости с 12,4 в 2016 году до 11,1 в 2017 году (на 10,5%). Однако данные по смертности в расчете на 1000 человек в эти же годы выдали противоположную динамику — 15,8 в 2016 году против 15,2 в 2017, что и составило названные Департаментом рекордные 3,8%.