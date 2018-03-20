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Северная Осетия сможет отчислять в бюджет РФ около 1,5 млрд рублей при выпуске биоэтанола
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Северная Осетия сможет отчислять в бюджет РФ около 1,5 млрд рублей при выпуске биоэтанола 

ТАСС 9 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Перепрофилирование спиртзаводов в Северной Осетии для выпуска биоэтанола — спиртового топлива для добавки к бензину из растительного сырья — позволит ежегодно отчислять в бюджет РФ и региона около 1,5 млрд рублей. Об этом во вторник на заседании правительства заявил руководитель республиканского управления по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Батраз Хидиров.
"Предприятия республики готовы перепрофилироваться под выпуск биоэтанола. Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет Российской Федерации и республики в размере порядка 1,5 млрд рублей в год", — сказал Хидиров.
По его словам, при выпуске биоэтанола на девяти простаивающих предприятиях в республике возможно будет создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест и более 5 тыс. мест в смежных отраслях. «Учитывая, что данные заводы расположены практически во всех районах республики, их возрожденная деятельность поможет снизить социальную проблему и улучшить ситуацию занятости именно сельского населения», — сказал Батраз Хидиров.
Также он отметил, что деятельность заводов, выпускающих биоэтанол, придаст импульс в развитии сельскохозяйственного сектора региона. В частности, будет увеличена кормовая база для животноводства в связи в производством кормов мирового стандарта из послеспиртовой барды и увеличение объемов сбыта зерновых культур.
В настоящее время в Северной Осетии уже ведется работа по налаживанию взаимодействия с потенциальными покупателями биоэтанола, сказал Хидиров. Законопроект по выпуску биотанола разработали в республике в 2008 году.
Как сообщалось во вторник, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
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