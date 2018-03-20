Почему полиция не сотрудничает с детективами

Во вторник, 20 марта, был опубликован проект постановления Правительства о предоставлении полномочий Росгвардии по выдаче лицензий частным детективам. По сути, это технический документ, который конкретизирует функции структуры в данной сфере.

Закон на основе западных фильмов

На самом деле, отметил депутат, сегодня остро стоит вопрос об актуализации законодательства в сфере сыскной деятельности. Упомянутый закон был принят в 1992 году. «Тогда у нас практики и теории по данным вопросам фактически не было. После распада Советского Союза мы знали о частных детективах только по западным книгам и фильмам», — рассказал он.

Сегодня в России всё изменилось: экономика, социальная сфера, динамика жизни. Поэтому закон просто перестал отвечать требованиям сегодняшнего дня. «Нужно должным образом отрегулировать отношения между частными детективами и органами власти, особенно органами правопорядка, следствия и суда. Чтобы доказательства, добытые частными детективами, имели ту же силу, что и улики, собранные в рамках адвокатского расследования», — полагает Выборный.

Разница интересов

Анатолий Выборный называет частников «первыми помощниками» правоохранителей. По его мнению, они способствуют объективному и более полному расследованию. При этом он видит проблему в том обстоятельстве, что сыщики не могут предоставлять полиции добытые сведения, не раскрывая при этом тайну договорных отношений с клиентом. Выходом может быть посредничество адвокатов, которые имеют право не раскрывать информацию, полученную от клиента.

Нужно должным образом отрегулировать отношения между частными детективами и органами власти, особенно органами правопорядка, следствия и суда. С другой стороны, стоит ли говорить о сотрудничестве, если у правоохранителей и детективов совершенно разные задачи? Первые расследуют правонарушение с точки зрения закона, вторые выполняют заказ частного лица.

Полиции нужны от детектива сведения, которыми он не станет с ней делиться, потому что это затрагивает интересы его заказчика. А детектив хочет получить от правоохранителей те сведения, которые он не может добыть в рамках закона, пояснил председатель Общероссийского движения «За реальные дела!» Антон Цветков в комментарии «Парламентской газете». Потому что у детективов нет никаких полномочий. По сути, их работу может выполнить обычный юрист или консалтинговое бюро. Так что вполне понятно, почему полицейские не предоставляют детективам закрытую информацию.

Как детективы превращаются в преступников

Отсюда вытекает главная проблема рынка детективных услуг: люди требуют от сыщиков такие услуги, которые нельзя исполнить без нарушения российский законов, подчёркивает Антон Цветков.

Услугами «шерлоков» в основном интересуются коммерческие предприятия, желающие получить информацию о своих сотрудниках или конкурентах. Также к ним обращаются ревнивые супруги, пытаясь уличить возлюбленных в неверности. Нередко детективов привлекают для поиска должников или проверки добропорядочности контрагентов.

Большинство этих услуг требует выхода за рамки закона. «Это всё, что касается тайны личной жизни, переписки, конфиденциальной информации и тому подобного. То, что детектив может сделать по закону, — это мало востребовано, потому что это может сделать любой», — отмечает эксперт.

Услуги по несанкционированному доступу к информации (взлом почты, прослушка и прочее) в основном предоставляют нелегальные детективы, уточняет эксперт. Он выразил надежду, что Росгвардия с ответственностью и профессионализмом будет контролировать сыскной бизнес и эффективно выявлять нарушителей. С учётом того, как активно данная структура наводит порядок в сфере оборота оружия, на это вполне можно рассчитывать, убеждён эксперт.