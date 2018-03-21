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Сокращение выбросов углекислого газа не остановит глобальное потепление
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Сокращение выбросов углекислого газа не остановит глобальное потепление 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу не поможет предотвратить таяние ледников. Об этом заявили австрийские и немецкие исследователи в журнале Nature Climate Change.
Вместе с тем климатологи отметили, что для возобновления устойчивости Антарктического и Гренландского ледяных щитов необходимо уменьшение уровня парниковых газов. Причем новые показатели должны находиться на уровне середины XIX века.
Исследователям удалось изучить скорость таяния ледников благодаря компьютерному моделированию. В результате ученые озвучили прогноз, согласно которому при удерживании уровня выбросов на сегодняшнем уровне, мировой океан все равно в ближайшие годы поднимется на десять сантиметров. Это произойдет в связи с таянием льдов.
Ученые отметили, что при сокращении выбросов углекислоты процесс таяния уже не сможет остановиться, однако может замедлиться.
Специалисты также отмечают, что прогнозы не являются точными. Их следует рассматривать лишь как ориентиры на ближайшие десятилетия, поскольку позже ситуация может значительно измениться.
Ранее южнополярные поморники помешали латвийским специалистам заниматься исследовательской деятельностью в Антарктиде. Птицы похитили у экспедиторов специальное оборудование.
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