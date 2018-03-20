Сокамерник рассказал о пребывании Скрипаля в российской тюрьме

Лапин заявил, что «пробил данные» о Скрипале с помощью телефона, который был в ИК-5 в Мордовии . «Я узнал, что Скрипаль был замешан в употреблении наркотических средств еще на свободе. Я не знаю, как он раньше не попался — есть статья за сексуальное влечение к несовершеннолетним. Это недостоверная информация, но по ней складывается мнение о человеке», — цитирует «360» Лапина.

Он отметил, что по общению со Скрипалем создавалось впечатление, что тот «что-то употреблял». С 2007 по 2010 год, по словам Лапина, у сокамерников сложилось мнение о бывшем полковнике ГРУ. «Клеймо предателя по отношению к Скрипалю существовало. Клеймо изгоя», — подчеркнул экс-начальник ФСБ.

Лапин добавил, что у Скрипаля «было хорошее обеспечение с воли». «Ему присылали посылки, привозили передачи, как говорится колбаска, конфеточки… Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — вспомнил он.

Бывший начальник ФСБ также рассказал о том, чем занимался Скрипаль в колонии. «У нас был швейный цех, макароны делали, пластиковые окна. Скрипаль ходил на швейные производства, работал в первую смену. Работа велась в две смены. Люди, осужденные до 10 лет, работали во вторую смену, больше 10 лет работали только в первую смену. Так как он был человек в возрасте, он занимался на швейном производстве обрезанием ниток», — сообщил Лапин.