День работника культуры отметят в Выхине-Жулебине

В четверг, 22 марта, в культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп. 2 состоится празднование Дня работника культуры.

Воспитанники клубных формирований центра представят праздничную программу «Звездный дождь». После ярких и интересных выступлений состоится вручение грамот и благодарностей лучшим руководителям творческих коллективов за неоценимый труд и вклад в общее культурное развитие.

Посетить концерт могут все желающие. Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации. (вт)