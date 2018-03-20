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День работника культуры отметят в Выхине-Жулебине
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День работника культуры отметят в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 4 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В четверг, 22 марта, в культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп. 2 состоится празднование Дня работника культуры.
Воспитанники клубных формирований центра представят праздничную программу «Звездный дождь». После ярких и интересных выступлений состоится вручение грамот и благодарностей лучшим руководителям творческих коллективов за неоценимый труд и вклад в общее культурное развитие.
Посетить концерт могут все желающие. Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации. (вт)
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