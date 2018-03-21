«Я похудел на 42 кг»: Максим Фадеев рассказал о неоконченной борьбе с лишним весом

WMJ.ru: последние новости

Стоит ли удалять родинки на лице и теле: мнение дерматолога

Звездный сезон FoodTime: Натали Неведрова приготовила роллы и рассказала, когда вернется в шоу «Орел и Решка»

Супруга Мота вышла в свет после скандала с Бузовой