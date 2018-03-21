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«Я похудел на 42 кг»: Максим Фадеев рассказал о неоконченной борьбе с лишним весом
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«Я похудел на 42 кг»: Максим Фадеев рассказал о неоконченной борьбе с лишним весом 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В последние несколько месяцев похудение Максима Фадеева стало очевидным. Он отказался от безразмерных рубашек и стал носить спортшик — тоже больших, но не поразительно больших размеров. Не укрылось преображение Фадеева и от внимания его поклонников, которые задали несколько вопросов о новом имидже артиста. — цитирует Фадеева портал StarHit. Продюсер также пообещал, что распрощается с растительностью на лице, когда достигнет желаемного веса. Судя по темпам похудения, в ближайший год нас ждет «знакомство» с совершенно новым Максимом Фадеевым! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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