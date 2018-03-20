АО «Восточный Порт» установило рекорд по суточной выгрузке полувагонов 

Общий объем выгрузки 19 марта превысил 81 тыс. тонн угольной продукции высокого экспортного качества. Для сравнения, 19 марта 2017 года за сутки было выгружено 1 060 полувагонов и 76,5 тыс. тонн угля.
«Интенсивность выгрузки связана с инновационными технологиями, применяемыми в «Восточном Порту». Важную роль играет тесное взаимодействие с ОАО «РЖД», в частности, с руководством станции Находка Восточная ДВЖД. Эффективно настроена подача груженых углем составов на территорию порта и отправка порожних составов с угольного комплекса. Значимый вклад в достижение результата своей слаженной работой внесли коллективы 301, 302 и 304 бригад. Начальники смен Владимир Ченцов, Денис Попов и Илья Кондратович задали высокий темп работы, при котором бригадам удается эффективно следовать выверенным схемам и оптимизированным процессам перегрузки угля, увеличивая показатели производительности», — отметил директор по эксплуатации АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
Партнерство с ОАО «РЖД» имеет важное значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО «Восточный Порт». Строительство крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди специализированного угольного комплекса «Восточного Порта» — синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.
«Находка Восточная входит в тройку крупнейших сетевых припортовых станций России. Каждый год прирастаем новыми объемами. В 2016 году, например, показали рекордную цифру — 34,5 млн тонн. В 2017 году увеличили почти до 37 млн тонн, — рассказал начальник станции Евгений Моисеев. — Усилить наши позиции позволит серьезный вклад «Восточного Порта» в развитие железнодорожной инфраструктуры».
Общий объем инвестиций портового холдинга в строительство Третьей очереди составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная ДВЖД. В результате модернизации парка отправления порожних вагонов количество путей возрастет с 8 до 13, а пропускная способность увеличится почти вдвое. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления будет передана в собственность ОАО «РЖД».