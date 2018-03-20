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АО «Восточный Порт» установило рекорд по суточной выгрузке полувагонов
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АО «Восточный Порт» установило рекорд по суточной выгрузке полувагонов 

РЖД-Партнер 20 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Общий объем выгрузки 19 марта превысил 81 тыс. тонн угольной продукции высокого экспортного качества. Для сравнения, 19 марта 2017 года за сутки было выгружено 1 060 полувагонов и 76,5 тыс. тонн угля.
«Интенсивность выгрузки связана с инновационными технологиями, применяемыми в «Восточном Порту». Важную роль играет тесное взаимодействие с ОАО «РЖД», в частности, с руководством станции Находка Восточная ДВЖД. Эффективно настроена подача груженых углем составов на территорию порта и отправка порожних составов с угольного комплекса. Значимый вклад в достижение результата своей слаженной работой внесли коллективы 301, 302 и 304 бригад. Начальники смен Владимир Ченцов, Денис Попов и Илья Кондратович задали высокий темп работы, при котором бригадам удается эффективно следовать выверенным схемам и оптимизированным процессам перегрузки угля, увеличивая показатели производительности», — отметил директор по эксплуатации АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
Партнерство с ОАО «РЖД» имеет важное значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО «Восточный Порт». Строительство крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди специализированного угольного комплекса «Восточного Порта» — синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.
«Находка Восточная входит в тройку крупнейших сетевых припортовых станций России. Каждый год прирастаем новыми объемами. В 2016 году, например, показали рекордную цифру — 34,5 млн тонн. В 2017 году увеличили почти до 37 млн тонн, — рассказал начальник станции Евгений Моисеев. — Усилить наши позиции позволит серьезный вклад «Восточного Порта» в развитие железнодорожной инфраструктуры».
Общий объем инвестиций портового холдинга в строительство Третьей очереди составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная ДВЖД. В результате модернизации парка отправления порожних вагонов количество путей возрастет с 8 до 13, а пропускная способность увеличится почти вдвое. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления будет передана в собственность ОАО «РЖД».
РЖД-Партнер: последние новости
За первых два месяца 2018 г. на сети РЖД появилось 5,2 тыс. полувагонов Росавиация озвучила окончательное решение по Azur Air ЦМР внесена в правительство, однако ее широкое обсуждение ещё не завершено
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