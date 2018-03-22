Надземный переход построят в Зеленограде

Надземный переход возведут рядом с префектурой Зеленограда в районе Савелки. Разрешение на его строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко , переход появится над Савелкинским проездом, там, где проезд примыкает к Центральному проспекту. «Это очень оживленное место, здесь находятся не только жилые дома, но и здание префектуры округа», − отметил Антосенко. По его словам, переход выполнят в виде моста, причем по стилю он будет хорошо сочетаться со зданием префектуры Зеленограда и домом «Флейтой».

Как уточнили в ведомстве, со стороны префектуры для спуска можно будет воспользоваться лестницей или лифтом. Их разместят в архитектурном объеме в виде башни, установленной на газоне между подъездом к префектуре и Центральным проспектом. Со стороны корпуса №360, известного также как дом «Флейта», спуск организуют по уклону.