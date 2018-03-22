Ещё
Надземный переход построят в Зеленограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Надземный переход построят в Зеленограде 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Надземный переход возведут рядом с префектурой Зеленограда в районе Савелки. Разрешение на его строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, переход появится над Савелкинским проездом, там, где проезд примыкает к Центральному проспекту. «Это очень оживленное место, здесь находятся не только жилые дома, но и здание префектуры округа», − отметил Антосенко. По его словам, переход выполнят в виде моста, причем по стилю он будет хорошо сочетаться со зданием префектуры Зеленограда и домом «Флейтой».
Как уточнили в ведомстве, со стороны префектуры для спуска можно будет воспользоваться лестницей или лифтом. Их разместят в архитектурном объеме в виде башни, установленной на газоне между подъездом к префектуре и Центральным проспектом. Со стороны корпуса №360, известного также как дом «Флейта», спуск организуют по уклону.
Глава Мосгосстройнадзора также подчеркнул, что по распоряжению Сергея Собянина все надземные переходы в столице оборудуются лифтами для удобства маломобильных граждан. Кроме того, Антосенко отметил важность соблюдения требований безопасности при строительстве. «После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок на период строительства», − пояснил руководитель ведомства. По его словам, в рамках проверок специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований, чтобы удостовериться в надежности и безопасности нового надземного перехода.
Москва24: последние новости
Вице-премьер РФ не исключил повышения подоходного налога до 15% В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге Подсчет голосов на президентских выборах завершился в Подмосковье
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу199
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого212
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина61
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение