Надземный переход построят в Зеленограде 

Надземный переход возведут рядом с префектурой Зеленограда в районе Савелки. Разрешение на его строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, переход появится над Савелкинским проездом, там, где проезд примыкает к Центральному проспекту. «Это очень оживленное место, здесь находятся не только жилые дома, но и здание префектуры округа», − отметил Антосенко. По его словам, переход выполнят в виде моста, причем по стилю он будет хорошо сочетаться со зданием префектуры Зеленограда и домом «Флейтой».
Как уточнили в ведомстве, со стороны префектуры для спуска можно будет воспользоваться лестницей или лифтом. Их разместят в архитектурном объеме в виде башни, установленной на газоне между подъездом к префектуре и Центральным проспектом. Со стороны корпуса №360, известного также как дом «Флейта», спуск организуют по уклону.
Глава Мосгосстройнадзора также подчеркнул, что по распоряжению Сергея Собянина все надземные переходы в столице оборудуются лифтами для удобства маломобильных граждан. Кроме того, Антосенко отметил важность соблюдения требований безопасности при строительстве. «После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок на период строительства», − пояснил руководитель ведомства. По его словам, в рамках проверок специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований, чтобы удостовериться в надежности и безопасности нового надземного перехода.