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Студенту вынесен приговор за тушение сигареты об икону
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Студенту вынесен приговор за тушение сигареты об икону 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Студента краснодарского техникума, опубликовавшего снимки, на которых он тушит сигарету об икону в храме Горячего Ключа, оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Молодого человека судили по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение», сообщает «Комсомольская правда».
Студент заявил, что очень боялся отчисления из техникума из-за своего поступка. Теперь же он планирует помочь родителям в выплате штрафа, однако «пока не решил, каким способом».
Напомним, в феврале краснодарская полиция начала проверку после появления в соцсетях фотографий, на которых молодой человек тушит сигарету об изображение святого Михаила Архангела на храме в станице Мартанской.
Студента задержали; тогда он получил девять суток за неповиновение сотрудникам полиции.
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