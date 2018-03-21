Студенту вынесен приговор за тушение сигареты об икону

Студента краснодарского техникума, опубликовавшего снимки, на которых он тушит сигарету об икону в храме Горячего Ключа, оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Молодого человека судили по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение», сообщает « Комсомольская правда ».

Студент заявил, что очень боялся отчисления из техникума из-за своего поступка. Теперь же он планирует помочь родителям в выплате штрафа, однако «пока не решил, каким способом».

Напомним, в феврале краснодарская полиция начала проверку после появления в соцсетях фотографий, на которых молодой человек тушит сигарету об изображение святого Михаила Архангела на храме в станице Мартанской.

Студента задержали; тогда он получил девять суток за неповиновение сотрудникам полиции.