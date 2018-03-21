Парня, потушившего сигарету об икону в Горячем Ключе, оштрафовали 

Горячеключевской суд вынес приговор 18-летнему Егору Гришину, сообщает пресс-служба ведомства. По решению суда житель станицы Мартанской оштрафован на 30 тысяч рублей.
Напомним, 18-летний Егор Гришин в феврале выложил на своей странице в Инстаграм фотографии, на которых тушит окурок об икону на входе в местный храм Михаила Архангела. Эти фото Гришин сам опубликовал в соцсетях, но после шквала осуждений удалил свою страничку из Инстаграма.
8 февраля парня задержали в монтажном техникуме в Краснодаре и арестовали на 9 суток за неповиновение сотрудникам полиции.