Лекцию ко Дню водных ресурсов прочтут в просветительском центре парка «Кузьминки-Люблино» 

В эколого-просветительском центре парка «Кузьминки-Люблино» 22 марта состоится тематическое занятие, приуроченное ко Всемирному дню водных ресурсов.
Как рассказала пресс-секретарь Мосприроды Мария Антонова, занятие рассчитано на детей старше пяти лет.
— Прозвучит лекция о Дне водных ресурсов, состоится показ презентации, для гостей проведут викторину, лабораторные опыты. Вход свободный, — добавила Мария Антонова.
Начало в 14.00. Напомним, что природная территория «Кузьминки-Люблино» расположена по адресу улица Кузьминская, дом 10, строение 1. (мю)