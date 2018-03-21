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Лекцию ко Дню водных ресурсов прочтут в просветительском центре парка «Кузьминки-Люблино»
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Лекцию ко Дню водных ресурсов прочтут в просветительском центре парка «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Люблино 46 минут назад
Фото: Управа района Люблино
В эколого-просветительском центре парка «Кузьминки-Люблино» 22 марта состоится тематическое занятие, приуроченное ко Всемирному дню водных ресурсов.
Как рассказала пресс-секретарь Мосприроды Мария Антонова, занятие рассчитано на детей старше пяти лет.
— Прозвучит лекция о Дне водных ресурсов, состоится показ презентации, для гостей проведут викторину, лабораторные опыты. Вход свободный, — добавила Мария Антонова.
Начало в 14.00. Напомним, что природная территория «Кузьминки-Люблино» расположена по адресу улица Кузьминская, дом 10, строение 1. (мю)
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