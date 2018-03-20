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Под завал чуть не попал ребёнок: на остановке в Челябинске рухнул кирпичный забор
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Под завал чуть не попал ребёнок: на остановке в Челябинске рухнул кирпичный забор 

74.ru 4 часа назад
Фото: 74.ru
На Комсомольском проспекте за остановкой «Улица Краснознамённая» в Челябинске около 16 часов 20 марта рухнул кирпичный забор, огораживающий промзону.
— Чудом под обломки не попал 10-летний ребёнок, он успел отскочить на проезжую часть — больше деваться было некуда, — сообщил очевидец происшествия.
В Челябинске обрушился забор
Сейчас выясняется, кому принадлежит ограждение и почему оно обрушилось. 74.ru следит за ситуацией.
В последнее время в Челябинске один за другим разрушаются жилые здания. 16 марта из стены двухэтажного дома на Копейском шоссе выпали кирпичи, образовав дыру в подъезде. До этого в общежитии на улице Гагарина провалился пол в душевой комнате первого этажа.
74.ru: последние новости
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