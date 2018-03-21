Ещё
«Безопасный город» дал сбой: в Оренбурге проверят модули экстренной связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Безопасный город» дал сбой: в Оренбурге проверят модули экстренной связи 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге чиновники проверят работу муниципальной системы «Безопасный город».
Ранее журналисты протестировали некоторые модули экстренной связи «Гражданин — полиция» и рассказали о неполадках.
«Тестирование модулей необходимо проводить еженедельно, на постоянной основе. Они все должны быть в рабочем состоянии. Кнопка экстренного вызова полиции может спасти жизнь и здоровье горожан», — заявил первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев.
В пресс-службе УМВД региона прокомментировали ситуацию. По сведениям правоохранителей, в Оренбурге из 10 модулей не работает один из-за неполадок на линии передач. До конца недели «кнопка» должна быть уже в рабочем состоянии. Также сбои в работе модулей могли происходить из-за неблагоприятных погодных условий, сигнал не проходил из-за обледенения.
АиФ-Оренбург: последние новости
За незаконный снос «обкомоской дачи» «Статус» может заплатить 5 миллионов В Оренбурге в перечень дорог попал несуществующий проспект Циолковского «Родина самураев». Виктор Мазурик-об особенностях японской культуры и быта
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов582
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию302
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге7
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье58
Грудинин представил Путину свою программу130
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение