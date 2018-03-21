«Безопасный город» дал сбой: в Оренбурге проверят модули экстренной связи 

В Оренбурге чиновники проверят работу муниципальной системы «Безопасный город».
Ранее журналисты протестировали некоторые модули экстренной связи «Гражданин — полиция» и рассказали о неполадках.
«Тестирование модулей необходимо проводить еженедельно, на постоянной основе. Они все должны быть в рабочем состоянии. Кнопка экстренного вызова полиции может спасти жизнь и здоровье горожан», — заявил первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев.
В пресс-службе УМВД региона прокомментировали ситуацию. По сведениям правоохранителей, в Оренбурге из 10 модулей не работает один из-за неполадок на линии передач. До конца недели «кнопка» должна быть уже в рабочем состоянии. Также сбои в работе модулей могли происходить из-за неблагоприятных погодных условий, сигнал не проходил из-за обледенения.