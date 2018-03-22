Законопроект об изменении порядка обеспечения сирот жильем поддержан комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение было принято на заседании комитета.

«Законопроектом предлагается внести в некоторые законодательные акты РФ изменения, направленные на совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование единой и стабильной административной практики в сфере обеспечения жилыми помещениями указанных категорий граждан и повышение государственных гарантий защиты их жилищных прав», — говорится в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что это позволит исключить многочисленные случаи обращения детей-сирот и лиц из числа детей-сирот в суд за защитой своих прав.

В целях установления единого порядка учета детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и формирования соответствующего регионального списка законопроектом предполагается внести изменения, направленные на уточнение порядка включения и исключения их из списка на получение жилья.

«На сегодняшний день список формируется органами исполнительной власти субъекта РФ самостоятельно в соответствии с установленным ими порядком. Однако в силу различных причин действующий порядок не в полной мере обеспечивает своевременное включение в список всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение их жильем», — поясняется в документе.

В связи с этим предлагается предоставить возможность законным представителям указанных детей самостоятельно подавать заявления о включении детей в список, что будет гарантией последующего предоставления последним жилья. Одновременно на органы опеки и попечительства возлагается осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот заявления о включении детей в список. В случае неподачи законными представителями соответствующего заявления орган опеки и попечительства обязан принять меры по включению детей в список.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести уточнение, согласно которому жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот по их заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет.

Законопроектом также устанавливается единый порядок формирования списка, а также предлагается наделить правительство РФ полномочием по установлению такого порядка.

Также предлагается внести изменения, согласно которым в случае, если совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным, они по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ.

«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение государственных гарантий защиты жилищных прав детей-сирот и лиц из числа детей-сирот», — отмечают авторы инициативы.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2017 г.