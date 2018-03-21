Законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях внесен в Госдуму

Депутаты от четырех фракций Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить размещать хостелы в жилых помещениях. Документ опубликован в электронной базе парламента.

«Законопроектом предлагается внести изменение в определение понятия «средство размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства», — говорится в пояснительной записке.

В данный момент, отмечают авторы, определение понятия «средство размещения» включает в себя как объекты жилого, так и нежилого фонда. «Что позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству», — говорится в документе.