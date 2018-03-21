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Законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях внесен в Госдуму
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Законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях внесен в Госдуму 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: dp.ru
Депутаты от четырех фракций Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить размещать хостелы в жилых помещениях. Документ опубликован в электронной базе парламента.
«Законопроектом предлагается внести изменение в определение понятия «средство размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства», — говорится в пояснительной записке.
В данный момент, отмечают авторы, определение понятия «средство размещения» включает в себя как объекты жилого, так и нежилого фонда. «Что позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству», — говорится в документе.
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