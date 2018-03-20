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В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге
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В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Группа депутатов и членов Совфеда внесла в Госдуму законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге). Об этом сообщается в электронной базе нижней палаты парламента.
Уточняется, что законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестплатформ по организации розничного финансирования (краудфандинга).
Авторы законопроекта отметили, что проект следует в русле подходов к регулированию краудфандинга, выработанных опытом развитых правопорядков, выражающихся, прежде всего, в том, что регулируются только те виды краудфандинга, которые связаны с получением инвестором финансового результата на вложенные инвестиции, и не регулируются виды, связанные с безвозмездной передачей средств (пожертвованием имущества).
Ранее председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил про публикацию законопроекта о краудфандинге.
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