В одной из поликлиник Рязанского проведут бесплатные флюорографические обследования

В филиале № 2 поликлиники № 9, которая расположена в Рязанском районе, пройдут бесплатные флюорографические обследования. Медучреждение подключилось к акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. «Флюорографические обследования населения старше 18 лет пройдут в филиале городской поликлиники № 9 на улице Федора Полетаева 24 и 31 марта. При необходимости пациентов проконсультируют врачи-фтизиатры», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента здравоохранения города Москвы Напомним, что филиал поликлиники № 9 находится по адресу улица Федора Полетаева, дом 6. (мю)