Комитет Госдумы выступил против приравнивания гражданского брака к зарегистрированному

Комитет на правах соисполнителя рекомендовал отклонить эту инициативу в первом чтении. Как пояснил глава комитета Павел Крашенинников , проектом закона «под фактическими брачными отношениями предлагается понимать не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство». «Признаками фактических брачных отношений указываются: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общих детей. В таких случаях союз мужчины и женщины, согласно законопроекту, получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством», — напомнил депутат.

По словам Крашенинникова, «указанные признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке». «Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время и не вести общее хозяйство», — добавил он.

Более того, по мнению главы комитета, «приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан». «Действующее законодательство содержит в себе достаточное регулирование зарегистрированного брака и его правовых последствий с учетом различных жизненных ситуаций и обстоятельств. У каждого гражданина есть выбор, в каких отношениях состоять», — заключил Крашенинников.