Подготовка к «Тотальному диктанту» пройдет в режиме онлайн

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Для участников «Тотального диктанта» с 21 марта пройдут бесплатные занятия по подготовке к мероприятию. Курсы будут проводить каждую среду в режиме онлайн.

— Интерес к таким занятиям, согласно статистике прошлых лет, значительно вырос. Каждый год к подготовке присоединяются еще две-три тысячи человек, — сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Участники смогут повторить правила и задать свои вопросы в прямом эфире.

Занятия стартуют 21 марта. Семинары пройдут в 15:00 и в 19:00 на официальном сайте проекта.