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Подготовка к «Тотальному диктанту» пройдет в режиме онлайн
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Подготовка к «Тотальному диктанту» пройдет в режиме онлайн 

Администрация городского округа Щербинка 6 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Для участников «Тотального диктанта» с 21 марта пройдут бесплатные занятия по подготовке к мероприятию. Курсы будут проводить каждую среду в режиме онлайн.
— Интерес к таким занятиям, согласно статистике прошлых лет, значительно вырос. Каждый год к подготовке присоединяются еще две-три тысячи человек, — сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.
Участники смогут повторить правила и задать свои вопросы в прямом эфире.
Занятия стартуют 21 марта. Семинары пройдут в 15:00 и в 19:00 на официальном сайте проекта.
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