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Володин рассказал о биометрической регистрации депутатов в зале заседаний
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Володин рассказал о биометрической регистрации депутатов в зале заседаний 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Скоро будут презентованы новые рабочие места депутатов Госдумы в зале пленарных заседаний с системой биометрической регистрации, которые появятся там после его реконструкции, рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"В рамках подготовки этого проекта (реконструкции зала пленарных заседаний ГД — ред.) мы отдельно выделили ту часть, которая называется «Рабочее место депутата». Эту работу мы ведём с лучшими специалистами. У нас будет, в том числе, предусматриваться, в том числе, и биометрическая регистрация. Думаю, что через некоторое время мы сможем презентовать будущее рабочее место депутата", — сказал он.
Председатель ГД также прояснил некоторые технические подробности работы новой системы регистрации.
"Биометрическая регистрация предполагает не по сетчатке глаза регистрацию, а по лицу. И когда я говорил о том, что у нас с вами в этой части (показывает на область глаз) надо смотреть не глаз, а то, что вокруг глаза 364 точки, которые сканируются. И, в том числе, по этому определяется идентификация человека", — отметил Володин.
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