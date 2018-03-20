Володин рассказал о биометрической регистрации депутатов в зале заседаний

"В рамках подготовки этого проекта (реконструкции зала пленарных заседаний ГД — ред.) мы отдельно выделили ту часть, которая называется «Рабочее место депутата». Эту работу мы ведём с лучшими специалистами. У нас будет, в том числе, предусматриваться, в том числе, и биометрическая регистрация. Думаю, что через некоторое время мы сможем презентовать будущее рабочее место депутата", — сказал он.

Председатель ГД также прояснил некоторые технические подробности работы новой системы регистрации.

"Биометрическая регистрация предполагает не по сетчатке глаза регистрацию, а по лицу. И когда я говорил о том, что у нас с вами в этой части (показывает на область глаз) надо смотреть не глаз, а то, что вокруг глаза 364 точки, которые сканируются. И, в том числе, по этому определяется идентификация человека", — отметил Володин.