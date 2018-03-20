Движение по Садовому мосту в Краснодаре возобновят раньше срока

Краснодар . 20 марта — Новая Кубань. Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий по итогам состоявшего аппаратного совещания, которое провел градоначальник.

Напомним, что капитальный ремонт Садового путепровода начался в прошлом году. Его ведут в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». После закрытия моста на ремонт в краевой столице существенно усугубилась дорожная ситуация. Однако не ремонтировать мост уже было не возможно, так как этого не делалось никогда с момента его постройки.

В итоге ближе к новому году власти и дорожники сделали горожанам своеобразный подарок — восстановили движение трамваев и открыли одну проезжую часть.

Однако краснодарцы остались не совсем довольны качеством выполненных работ. Скорее всего, горожане ожидали большего, например, что Садовый мост будет похож на те, которые строили в Сочи к Олимпиаде.

* Краснодарский Садовый мост после ремонта: оправданы ли ожидания и безопасна ли реальность

После наступления весеннего потепления дорожники возобновили работы на второй половине Садового путепровода. Пресс-служба мэрии сообщает, что подрядчики смогут завершить ремонт раньше запланированного срока.

Садовый мост будет открыт для движения автотранспорта уже к началу апреля вместо августа месяца.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос заключения муниципальных контрактов на предстоящий год. Минтранс выделил региону финансирование на реализацию следующего этапа программы Безопасные и качественные дороги». Сегодня в администрации заключают контракты с пятью подрядными организациями на ремонт 63 объектов — это 61 участок дорог и два путепровода — по ул. Тихорецкой и Офицерской общей протяженностью около 74 км. По результатам конкурсных процедур ремонтировать улицы следующие организации — «СтройЮгРегион», «Веста», «Краснодаравтодорсервис», «Дортранссервис», «ДСУ-1». На некоторых участках работы начнутся уже до конца марта.

Добавим, что в Краснодаре продолжается капитальный ремонт ул. Новороссийской и Тургенева. На первом объекте осталось уложить финальный слой асфальта. В пресс-службе мэрии пояснили, что это будет сделано, как только установится теплая погода и закончатся резкие температурные перепады. На втором объекте капитальный ремонт продолжается в соответствии с намеченным графиком.