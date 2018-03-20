В Воронеже сократили маршрут автобуса №68а 

Теперь конечная остановка — «Вокзал Воронеж-1». Городские власти вновь сократили маршрут автобуса №68а, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии во вторник, 20 марта. Теперь конечная остановка общественного транспорта не ВАСО, а «Вокзал Воронеж-1». Как пояснили в мэрии, изначально автобус №68а шёл до авиазавода, но позже было решение его сократить до железнодорожного вокзала. С целью изучения пассажиропотока несколько месяцев назад маршрут вновь продлили — однако это оказалось невостребованным. У общественников «Города и транспорта» информация другая — якобы маршрут сократили потому, что на нём осталось три автобуса, и ездить на Левый берег «просто бессмысленно». Теперь маршрут №68 будет проходить от остановки «Улица Екатерина Зеленко» через остановки «Микрорайон Новый», «Общежитие», «Колледж», «Жемчужная», «Газовая», «Торпедо», «Машиностроителей», «Аптека», «Красных зорь», «Станкостроительный завод», «Текстильщиков», «Проспект Труда», «Застава», «Кольцовская», «Улица Комиссаржевской» и до остановки «Вокзал Воронеж-1». Ранее транспорт шёл через Чернавский мост до ВАСО. Екатерина Трещикова
Фото — Алексей Лаушкин