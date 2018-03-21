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В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче маткапитала мачехам и отчимам
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В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче маткапитала мачехам и отчимам 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Вскоре право на получение сертификата на материнский капитал может быть предоставлено усыновителям падчериц и пасынков. Проект соответствующего закона уже внесен в Госдуму. Ожидается, что документ будет рассмотрен депутатами в ближайшее время. Данная новость появилась на сайте Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Информация о новом законопроекте, который позволит мачехам и отчимам получить маткапитал, была озвучена во время заседания рабочей группы по вопросам совершенствования механизма предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям с детьми. Встреча прошла в Общественной палате РФ.
Кроме того в ходе заседания участники обсудили тему подтверждения права на получение материнского капитала женщинами и отцами, являющимися усыновителями падчериц и пасынков. Проект закона внесен в Государственную Думу РФ и вскоре будет рассмотрен,
сказано в новости на сайте.
На заседании также обсуждались проблемы семьй с детьми, приехавших в Россию по программе переселения соотечественников. Дело в том, что Пенсионный фонд РФ выдает им сертификаты на маткапитал, а прокуратура обжалует эти действия в суде. Советник аппарата комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Игорь Фокин пообещал, что если будут созданы поправки в закон по этому вопросу, Госдума рассмотрит их в приоритетном порядке.
Напомним, в конце прошлого года программа материнского капитала была официально продлена до 2021 года.
Фото: shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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