Дорогие наши дороги. Что планирует ремонтировать в Ярославле

В этом году главный удар «по бездорожью и разгильдяйству» в нашем регионе придётся на областной центр. Власти рапортуют о том, что исправят ошибки прошлого года и будут блюсти высокое качество работ.

По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 23 автодороги общей протяжённостью в 47,2 км. На эту цель из федерального, областного и городского бюджетов будет направлено 1, 05 млрд руб. Однако марафон ремонтов начинается медленно: март на исходе, а подрядчики, как и в прошлом году, не определены.

Деньги и хорошая погода

Напомним, что в утверждённый список автодорог Ярославля, на которые пал выбор, вошли 23 дороги, в том числе заслужившие печальную славу у автомобилистов проспект Авиаторов в Заволжском районе, улица Чкалова в Ленинском районе, Ленинградский проспект и улица Блюхера — в Дзержинском районе. Федеральный центр выделил региону 730 млн руб., что на 105 млн руб. больше, чем в прошедшем году, и значительная часть этих денег будет освоена в Ярославле.

Попадание региона в проект БКД позволило в 2017 году привести в порядок в 4 раза больше автодорог, чем в 2016 году. Так что есть за что побороться. Цель программы — привести в нормативное состояние 85% дорог Ярославского региона. Сейчас в Ярославле соответствуют стандартам качества лишь 52% магистралей, а в среднем по области и того меньше — 43%.

Есть и нюанс: при наличии экономии от торгов будут предложены к ремонту ещё автодороги протяжённостью 7,6 км.

«Как показывает практика, в процессе аукционов стоимость ремонта объектов снижается. В 2017 году именно благодаря экономии мы отремонтировали дополнительно две улицы. Определить подрядчиков мы должны не позднее конца марта 2018 года, а срок сдачи готовых объектов остаётся прежним — 1 ноября. На долю Ярославля приходится 1млрд руб. плюс 50 млн руб. на установку 15 светофоров», — пояснил заместитель мэра Ярославля — директор ДГХ Михаил Кузнецов.

Предусмотрены в областном центре и мероприятия по устранению того, что сотрудники ГИБДД называют «местами концентрации дорожно-транспортных происшествий».

«Ни одного рубля за некачественный ремонт не заплатим. Будем тщательно проверять каждую жалобу жителей, — пообещал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Ещё раз предупреждаю подрядчиков: контролировать качество по-прежнему будем жестко. Также как можно раньше проведём торги, чтобы подрядчики смогли приступить к работам в хорошую погоду».

Подрядчики пока не выбраны

Такие слова во многом базируются на неоднозначных итогах 2017 года. Тогда область впервые работала по программе БКД и смогла войти во второй год. Но жёсткая критика была и по срокам, и по качеству принимаемых после ремонта трасс. В ноябре прошлого года «разборки» с компаниями ещё только вступили в горячую фазу.

Так, аудиторы Счётной палаты РФ указали на слишком позднее время проведения тендеров по программе БКД в ряде регионов, в том числе в Ярославской области. А несметное количество штрафов, предписаний и критики, которые «нахватал» один из иногородних подрядчиков по ремонту автотрасс, уже вошло в чиновничий фольклор. Всего этого закономерно хочется избежать.

Но вот подрядчиков в марте власти определить в Ярославле не смогли, а самый-самый крайний срок заключения контрактов — 23 апреля. А ведь от торгов до подписания итогового документа — дистанция немаленькая. На последнем заседании общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля прозвучала информация о том, что сформировано три лота. Один подрядчик получит 4 дороги для ремонта, другой — 6, а третьему достанутся остальные 13.

В ответ на опасения, что крупные лоты могут отсечь некоторых потенциальных участников, общественники высказали мнение, что «три больших лота — это для серьёзного подрядчика, у которого есть опыт и весомые ресурсы в плане кадров и техники». Вспомнили добрым словом вологодскую компанию, которая превосходно себя показала на ремонте ярославских дорог в прошлом году. А то, что с крупным контрактом игрокам работать интереснее, и вовсе очевидно.

Интересно, что общественники вновь подняли проблему сроков. На заседании звучал пример: в Красноярске, в Сибири, всё уже разыграно. По предварительной информации, к 9 апреля должны появиться результаты, и мэрия в лице Агентства по муниципальному заказу ЖКХ сможет начать заключать контракты.

«Подводным камнем» могут стать, как и в прошлом году, судебные тяжбы с проигравшими торги претендентами. Худшего сценария — в июне 2017 года работы ещё не начинались — возможно, удастся избежать, но управленческой воли и нервов на это потребуется немало. Компании-претенденты на ярославские деньги пока не засветились в публичном пространстве.

Ярославлю нужно семь лет Председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной думы Николай Бирук:

«Если программа по развитию дорожного хозяйства и транспорта будет работать до 2025 года, то город Ярославль будет приведён в порядок. Нужно семь лет хорошей работы. Речь идёт о федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», по которой уже второй год подряд в Ярославле будут интенсивно ремонтировать десятки улиц. На дороги Ярославской области в этом году всего намечено затратить 5 млрд 342 млн руб. для ремонта 80 километров дорог и содержания всех остальных. За 2017 год удалось за счёт ресурсов программы БКД отремонтировать в областном центре 29 дорог общей протяжённостью 50 километров.

Конечно, хотелось бы расширить рамки Ярославской агломерации и отремонтировать дороги и в других населенных пунктах области, включая город Рыбинск».

В качестве — большие сомнения

Доктор технических наук, профессор Ярославского государственного политехнического университета Лев Размолодин:

«Конечно, программа БКД открывает хорошие возможности, чтобы закрыть «узкие места» в транспортной сети областного центра. Для этого, как видим, появились приличные деньги. Однако подготовка к работам — разработка проектно-сметной документации, расторговка, ряд других процедур — сложная и забюрократизированная. Мы, общественники, говорим, что она не всегда способна отзываться на запросы жизни.

В 2017 году, я уверен, система не сработала как должно. По поводу качества завершённых ремонтов у меня большие сомнения. Они возникли ещё тогда, когда я изучил технологии и материалы, применяемые одним из основных подрядчиков. Сумеют ли плоды его работы продержаться четыре года? Сможет ли система обеспечить лучшее качество в 2018 году?»

Информация для реакции

Первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих:

«Какова роль общественных организаций в проведении ремонтных работ на ярославских дорогах? Сам масштаб проекта «Безопасные и качественные дороги», который охватывает 38 регионов России, заслуживает особого внимания и контроля со стороны общественников. Хочу поблагодарить представителей общественных организаций, участвующих в контроле за ходом проекта, за активную жизненную позицию и неравнодушие к жизни своих городов и регионов.

Лучшие практики минувшего года очень пригодятся в нынешнем году, поскольку проект развивается. Одна из самых активных общественных организаций — «Дороги Ярославля» внесла ряд предложений по улучшению системы общественного контроля. Так, активисты рекомендуют сформировать регламент взаимодействия общественников с представителями проектных офисов, а также организовать обучение для граждан, заинтересованных в общественной работе.

Ярославцы делятся своим мнением и фото о качестве работы подрядчиков, и очень часто эта информация становится поводом для публикаций в СМИ и последующей реакции чиновников».

Справка

В 2018 году будут отремонтированы шесть автодорог в Ярославском районе (Лесные поляны — Ярославль, Ярославль-Тутаев (левый берег), Ярославль-Шопша, 292 км автодороги М8 — Толбухино, Ярославль-Тутаев — совхоз «Ярославка», Ярославль — Углич) и дорога Фоминское — Константиновский в Тутаевском районе.

Самые опасные

Мэрия Ярославля составила рейтинг дорог, посчитав все существующие в городе ямы и провалы — 2350.

Где опаснее всего ездить:

улица Гагарина — 103 ямы (15 ям на 1 километр);улица Пожарского — 87 ям (21);улица Павлова — 63 ямы (42);Ленинградский проспект — 62 ямы (6);проспект Октября — 53 ямы (10).