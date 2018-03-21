Наган и другие самые легендарные револьверы Российской империи

13 мая 1895 года на вооружение русской армии был принят револьвер системы Нагана. Это оружие стало легендарным. А сама конструкция револьвера породила «русскую рулетку», игру со смертью, известную на весь мир.

Наган. Револьвер образца 1895 год Изначально револьвер был предложен Леоном Наганом, который рассчитывал на очень выгодный заказ, помятую об опыте своих предшественников. Однако военное ведомство России решило начать собственное производство револьвера. В Российской империи револьверы системы Нагана изначально выпускались в Туле двух типов — самовзводные, когда одну за другой можно было выпустить все семь пуль и несамовзводные — солдатские, когда после каждого выстрела необходимо было взводить спусковой механизм. [С-BLOCK]

Считалось, что скорострельное оружие солдату не нужно и приведет лишь к большому расходу патронов. Несамовзводные наганы были у музыкантов, артиллеристов и тех кому не полагалась «Трехлинейка». Достоинством револьвера образца 1895 года является то, что при небольшом калибре и размерах он является достаточно мощным оружием. Достигается это за счет того, что барабан при выстреле надвигается на ствол и потеря энергии минимизируется. С другой стороны, для стрельбы от стрелка требуется достаточно большая физическая сила. Даже взрослому человеку нужна иметь очень крепкую кисть, чтобы одну за другой прицельно выпустить все 7 пуль. Дети, подростки из такого оружия могут стрелять только в кино про «неуловимых мстителей». Основной недостаток «нагана» — это длительность перезарядки. Необходимо выдвинуть шомпол, открыть дверцу и одну за другой экстрактировать все семь гильз. А затем вставить семь новых патронов и тоже по одному.

Первое боевое применение данного оружия было отмечено во время похода русских войск в Китай в 1900 году, когда поручик сибирских стрелков Станкевич при взятии фортов Таку уложил из нагана несколько ихэтуаней. В Красной Армии наган длительное время удерживался у командного состава и танкистов, для которых пистолет ТТ в силу подвижного ствола был неудобен. В 1941 году на базе данного револьвера в Туле выпускались револьверные ружья, предназначенные для вооружения партизан. [С-BLOCK] Образцы таких ружей существуют, но ни одного случая их боевого применения в ходе Великой Отечественной войны пока в документах не обнаружено. В СССР наган выпускался на Тульском и Ижевском заводах до 1945 года. В послевоенный период времени наган состоял на вооружении милиции и различных охранных структур, и до недавнего прошлого револьвер еще можно было видеть у инкассаторов Белоруссии . Общий выпуск револьвера образца 1895 года превышает 2 млн единиц.

Первые револьверы в России

Крымская война показала преимущество револьверов в ближнем бою перед однозарядными капсульными пистолетами. Достаточно остро встал вопрос о перевооружении русской армии новым видом оружия. [С-BLOCK]

Но поскольку быстро создать собственную систему или приобрести иностранную было сложно, а главное дорого для государства, то офицерскому корпусу и казачеству было рекомендовано приобретать револьверы Кольта и Лефоше за собственный счет, взамен стоявшему на вооружении пистолету образца 1854 года.

Естественно, так могли поступить лишь весьма состоятельные люди и плюс имевшие большой стимул к приобретению нового мощного оружия. И таких оказалось весьма немного. Так, в составе Кубанского казачьего войска в последние годы Кавказской войны не было желающих приобрести револьвер. Правда, закупавшиеся в Бельгии некоторое время револьверы Лефоше состояли на вооружении корпуса жандармов. Всего в Бельгии было закуплено 7100 единиц. [С-BLOCK]

4,5 линейный револьвер Галана

В российском флоте одно время удерживался созданный во Франции револьвер Галана. Отметим, что калибр до революции измерялся не в миллиметрах, а в линиях. Линия — это одна десятая дюйма. Таким образом 4,5 линии равны 11, 43 мм. Принятый на вооружение в 1879 году самовзводный револьвер Галана мог использоваться как мощное абордажное оружие, а также в десантных операциях. Отдельные случаи боевого применения револьвера Галана отмечены во время похода в Китай, а затем в русско-японской войне при обороне Порт-Артура . [С-BLOCK]

Револьвер Гольтякова

Достаточно интересную конструкцию револьвера предложил в 1866 году Николай Гольтяков, бывший старший надзиратель замочного цеха Тульского оружейного завода . Револьвер Гольтякова, на который создатель, использовавший иностранный опыт, получил привилегию в1868 году, был рекомендован для продажи офицерскому составу как лучший из русских и иностранных образцов, рассмотренных оружейной комиссией. Однако это был лишь опыт, а распространения и большой популярности этот образец, предложенный Гольтяковым, не получил. [С-BLOCK]

4,2 линейный револьвер Смита-Вессона

В 1871 году на вооружение русской армии принимается 4,2 линейный револьвер Смита-Вессона. В 1870-х годах это было мощное и достаточно надежное оружие, имевшее ряд модификаций. В 1873 году русская модель револьвера была удостоена золотой медали на международной выставке в Вене . Всего в русской армии состояли на вооружении револьверы Смит-Вессона трех модификаций, отличавшиеся, прежде всего, длиной ствола.