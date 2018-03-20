Губернатор: около 4 лет потребуется на возведение моста через Обь на Ямале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Около 3,5-4 лет потребуется на возведение моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил журналистам губернатор Дмитрий Кобылкин.
Ранее сообщалось, что на строительство автомобильного моста через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе власти региона выделят 8,2 миллиарда рублей. Автономный округ инвестирует в возведение автомобильной части моста через Обь в районе Салехарда в рамках реализации проекта строительства Северного широтного хода. Железнодорожную часть мостового перехода планируется построить на условиях концессии.
"Сроки определены: три с половиной года стройка. Я думаю, четыре", — сказал Кобылкин.
По его словам, генподрядчик, который займется строительством моста, будет определен в ходе конкурса.
"Эта программа идет по линии Минтранса и РЖД. Мы влиять на это особо не можем и не будем, естественно. В рамках Российской Федерации будет объявлен конкурс. Я могу сказать, что среди тех, которые я знаю, компании две-три, которые, наверное, вообще физически могут такой объем выполнить. Это очень сложно", — заявил Кобылкин.