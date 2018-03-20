Губернатор: около 4 лет потребуется на возведение моста через Обь на Ямале

Ранее сообщалось, что на строительство автомобильного моста через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе власти региона выделят 8,2 миллиарда рублей. Автономный округ инвестирует в возведение автомобильной части моста через Обь в районе Салехарда в рамках реализации проекта строительства Северного широтного хода. Железнодорожную часть мостового перехода планируется построить на условиях концессии.

"Сроки определены: три с половиной года стройка. Я думаю, четыре", — сказал Кобылкин.

По его словам, генподрядчик, который займется строительством моста, будет определен в ходе конкурса.